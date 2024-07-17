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Жители Свердловской области стали чаще покупать крепкий алкоголь
Фото: Владислав Постников
Жители Свердловской области пристрастились к крепкому алкоголь. В первом полугодии ощутимо вырос спрос на крепкие спиртные напитки. Эксперты связывают это со состоянием психологического кризиса, в котором находится население, и с тем, что у людей стало меньше возможностей уехать на отдых за границу.
Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на материалы Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Согласно исследованию, продажи ликероводочных изделий крепостью выше 25% в первом полугодии выросли на 19,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года, шампанского – на 11,3%, коньяка – на 10,7%, ликерного вина – на 9,6%, пива – на 6,1%, водки – на 2%.
В исследовании также подчеркивается, что спрос на алкоголь в Свердловской области превышает общероссийские показатели. В среднем по стране продажи крепких ликероводочных изделий выросли на 16,4%, шампанского – на 12,8%, коньяка – на 7,2%, ликерного вина – на 12%. Потребление пива среди россиян за год выросло на 5,3%, водки – на 0,9%.
По словам директора ЦИФФРА Вадима Дробиза, население находится в состоянии психологического кризиса на фоне продолжающихся боевых действий. «Другая причина роста продаж алкоголя – то, что у среднего класса стало еще меньше возможностей выезжать зарубеж, поэтому люди пьют здесь всё, что раньше пили заграницей», – пояснил он.
Он также добавил, что рост продаж может быть связан с улучшением уровни жизни у малообеспеченных граждан, которые перешли работать на предприятия ВПК и смогли покупать более дорогие крепкие напитки.
Однако эксперты ожидают, что к концу года продажи алкоголя могут упасть в 1,5 раза. Они объясняют это тем, что в первом полугодии людей пугали ростом цен и акцизов, вследствие чего граждане закупались алкоголем впрок.
Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на материалы Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Согласно исследованию, продажи ликероводочных изделий крепостью выше 25% в первом полугодии выросли на 19,4% в сравнении с тем же периодом прошлого года, шампанского – на 11,3%, коньяка – на 10,7%, ликерного вина – на 9,6%, пива – на 6,1%, водки – на 2%.
В исследовании также подчеркивается, что спрос на алкоголь в Свердловской области превышает общероссийские показатели. В среднем по стране продажи крепких ликероводочных изделий выросли на 16,4%, шампанского – на 12,8%, коньяка – на 7,2%, ликерного вина – на 12%. Потребление пива среди россиян за год выросло на 5,3%, водки – на 0,9%.
По словам директора ЦИФФРА Вадима Дробиза, население находится в состоянии психологического кризиса на фоне продолжающихся боевых действий. «Другая причина роста продаж алкоголя – то, что у среднего класса стало еще меньше возможностей выезжать зарубеж, поэтому люди пьют здесь всё, что раньше пили заграницей», – пояснил он.
Он также добавил, что рост продаж может быть связан с улучшением уровни жизни у малообеспеченных граждан, которые перешли работать на предприятия ВПК и смогли покупать более дорогие крепкие напитки.
Однако эксперты ожидают, что к концу года продажи алкоголя могут упасть в 1,5 раза. Они объясняют это тем, что в первом полугодии людей пугали ростом цен и акцизов, вследствие чего граждане закупались алкоголем впрок.
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