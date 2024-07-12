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В «зелёном коридоре» Кольцово остановили иностранца с крупной суммой без декларации

14.03 Среда, 17 июля 2024
Фото: Владислав Постников
В «зелёном коридоре» Кольцово инспекторы таможенной службы оставили 39-летнего жителя Германии, который прилетел из Стамбула в Екатеринбург с крупной суммой «в кармане». При этом деньги не были задекларированы.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, при досмотре ручной клади у немца обнаружили наличные в размере 20 060 евро и 400 турецких лир, что в эквиваленте составляет 21 508 долларов США. Мужчина объяснил, что в России он планировать купить автомобиль для своей подруги, а о необходимости декларировать деньги не знал.

В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренное статьей 16.4 КоАП РФ. Разрешенную к ввозу сумму ему вернули, а остальное изъяли.

«Пересечь таможенную границу без декларирования наличных можно при наличии суммы, не превышающей 10 тысяч долларов по текущему курсу валют. Причём не важно, везёте вы рубли, евро, турецкие лиры или любую другую валюту»,

– объяснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:03 В Шалинском районе привели в порядок дорогу, по которой детей возят в школу
09:35 Обезображенное тело женщины обнаружили при тушении пожара в Екатеринбурге
21:21 В «особой» ветклинике Екатеринбурга побывала огромная черепаха
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19:20 Ворота в двор одного из ЖК Екатеринбурга протаранил автомобилем мужик на костылях
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