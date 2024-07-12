В «зелёном коридоре» Кольцово остановили иностранца с крупной суммой без декларации





– объяснил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик. «Пересечь таможенную границу без декларирования наличных можно при наличии суммы, не превышающей 10 тысяч долларов по текущему курсу валют. Причём не важно, везёте вы рубли, евро, турецкие лиры или любую другую валюту»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В «зелёном коридоре» Кольцово инспекторы таможенной службы оставили 39-летнего жителя Германии, который прилетел из Стамбула в Екатеринбург с крупной суммой «в кармане». При этом деньги не были задекларированы.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, при досмотре ручной клади у немца обнаружили наличные в размере 20 060 евро и 400 турецких лир, что в эквиваленте составляет 21 508 долларов США. Мужчина объяснил, что в России он планировать купить автомобиль для своей подруги, а о необходимости декларировать деньги не знал.В отношении пассажира возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренное статьей 16.4 КоАП РФ. Разрешенную к ввозу сумму ему вернули, а остальное изъяли.