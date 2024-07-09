Из-за кадрового дефицита в Свердловской области работодатели стали чаще рассматривать резюме подростков





– отмечают эксперты. «Лето – активный сезон поиска подработки несовершеннолетними соискателями. Но при этом рост просмотров резюме и желаемой зарплаты подростков свидетельствуют о том, что работодатели в борьбе с кадровым дефицитом используют максимум инструментов, в том числе все чаще стараются привлечь для работы юных кандидатов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области на фоне кадрового голода работодатели стали чаще обращать внимания на резюме подростков. Вместе с тем зарплатные ожидания ребят в возрасте от 14 до 17 лет заметно выросли.Как рассказали «Вечерним ведомостям» представители платформы «Зарплата.ру», количество резюме юных соискателей за месяц увеличилось на 67%, и на 15% больше, чем в прошлом году. Также зарплатные ожидания подростков выросли на 27% и составили 40,6 тысячи рублей. В то время как по России в среднем ожидания молодых кандидатов увеличились на 22% и составили 35,8 тысячи рублей.Работодатели тоже стали больше интересоваться трудоустройством юных соискателей. Просмотры резюме подростков выросли на 35% в сравнении с предыдущим месяцем.Чаще всего подростки надеются устроиться официантами, баристами, курьерами, упаковщиками/комплектовщиками, продавцами, администраторами, а также менеджерами по продажам.