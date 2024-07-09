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В школах Екатеринбурге решили возродить учебно-производственные комбинаты
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге хотят возродить учебно-производственные комбинаты, что позволит молодым людям сразу после школы пойти на производство, пройти сокращенный курс обучения в техникуме или в колледже. Также им будет проще поступить в ВУЗы.
Там также подчеркнули, что речь идёт о профессиональном обучении, попросив не путать с профессиональным образованием.
Департамент образования города заключил два соглашения о сотрудничестве с промышленно-технологическим техникумом имени Курочкина и техникумом «Автоматика», каждое из которых уже работает с 10-15 школами уральской столицы.
Отмечается, что при этом учащиеся могут совмещать учебу с работой, получая доход. Власти ожидают, что такая «бесшовная» система школьного, среднего профессионального и вузовского образования в дальнейшем даст кадры, которых сейчас не хватает стране.
Учебно-производственные комбинаты создавались в 1970-е годы для ознакомления учащихся с трудовым процессом на различных предприятиях. У подростков была возможность познакомиться с разными профессиями, а потом получить первые навыки в выбранном направлении. Мальчики обучались токарному и столярному делу, электрике, автослесарству, а девочки могли получить профессию машинистки, телефонистки, портнихи, делопроизводителя или пионерской вожатой. Также позже для всех стало доступно обучение работе на компьютерах.
«Сегодня схема получения учениками профессионального минимума предполагает, что средняя школа, имеющая лицензию на профессиональное обучение, даёт теоретические знания, а практические навыки старшеклассники могут осваивать на базе техникумов»,
– сказали в мэрии.
Там также подчеркнули, что речь идёт о профессиональном обучении, попросив не путать с профессиональным образованием.
Департамент образования города заключил два соглашения о сотрудничестве с промышленно-технологическим техникумом имени Курочкина и техникумом «Автоматика», каждое из которых уже работает с 10-15 школами уральской столицы.
Отмечается, что при этом учащиеся могут совмещать учебу с работой, получая доход. Власти ожидают, что такая «бесшовная» система школьного, среднего профессионального и вузовского образования в дальнейшем даст кадры, которых сейчас не хватает стране.
Учебно-производственные комбинаты создавались в 1970-е годы для ознакомления учащихся с трудовым процессом на различных предприятиях. У подростков была возможность познакомиться с разными профессиями, а потом получить первые навыки в выбранном направлении. Мальчики обучались токарному и столярному делу, электрике, автослесарству, а девочки могли получить профессию машинистки, телефонистки, портнихи, делопроизводителя или пионерской вожатой. Также позже для всех стало доступно обучение работе на компьютерах.
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