В школах Екатеринбурге решили возродить учебно-производственные комбинаты





– сказали в мэрии. «Сегодня схема получения учениками профессионального минимума предполагает, что средняя школа, имеющая лицензию на профессиональное обучение, даёт теоретические знания, а практические навыки старшеклассники могут осваивать на базе техникумов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге хотят возродить учебно-производственные комбинаты, что позволит молодым людям сразу после школы пойти на производство, пройти сокращенный курс обучения в техникуме или в колледже. Также им будет проще поступить в ВУЗы.Там также подчеркнули, что речь идёт о профессиональном обучении, попросив не путать с профессиональным образованием.Департамент образования города заключил два соглашения о сотрудничестве с промышленно-технологическим техникумом имени Курочкина и техникумом «Автоматика», каждое из которых уже работает с 10-15 школами уральской столицы.Отмечается, что при этом учащиеся могут совмещать учебу с работой, получая доход. Власти ожидают, что такая «бесшовная» система школьного, среднего профессионального и вузовского образования в дальнейшем даст кадры, которых сейчас не хватает стране.Учебно-производственные комбинаты создавались в 1970-е годы для ознакомления учащихся с трудовым процессом на различных предприятиях. У подростков была возможность познакомиться с разными профессиями, а потом получить первые навыки в выбранном направлении. Мальчики обучались токарному и столярному делу, электрике, автослесарству, а девочки могли получить профессию машинистки, телефонистки, портнихи, делопроизводителя или пионерской вожатой. Также позже для всех стало доступно обучение работе на компьютерах.