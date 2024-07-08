МТС установит более 50 мощных вышек сотовой связи на свердловских трассах в этом году





– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Всего с начала года МТС построила в Свердловской области более ста приёмо-передающих сооружений нового диапазона LTE-900. 75 из них уже выходят в эфир, обеспечивая уральцев мобильной связью самого высокого качества. Треть из них построены в малых населённых пунктах, расположенных вдоль оживлённых автотрасс. Выбор такого расположения, а также технические особенности нового диапазона позволяют удовлетворить потребности в связи, как местного населения, так и многочисленных автопутешественников. До конца года сотовую сеть МТС в регионе должны усилить без малого 350 новых БС стандарта LTE-900, в том числе более 50 вдоль федеральных автодорог»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области вдоль четырёх дорог федерального значения планируется строительство более 50 вышек сотовой связи четвёртого поколения – базовых станций в диапазоне LTE-900. Ранее частота 900 МГц использовалась только для голосовой связи.После обновления оборудования будут доступны дополнительные каналы обмена данными, а также увеличение скорости мобильного интернета. Сообщается, что радиосигнал у вышек четвертого поколения LTE-900 покрывает площадь вокруг себя в радиусе до 35 километрах, легко проникая в железобетонные сооружения, цокольные и подвальные помещения, благодаря чему обеспечивает качественную связь.На сегодняшний день в эксплуатацию запущено 10 таких станций, ещё 12 должны будут заработать до конца июля. В 2024 году цифровая экосистема МТС планирует ввести более 50 новых приёмо-передающих устройств, которые будут покрывать все четыре федеральные трассы, проходящие через Свердловскую область.Как сообщили «Вечерним ведомостям» представители экосистемы, новые базовые станции мобильной связи уже появились в населённых пунктах вдоль Тюменского, Курганского, Пермского трактах. А также на подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска.