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В 33,6 миллиона рублей обойдётся Екатеринбургу замена забора в дендропарке
Фото: Владислав Постников
Мэрия Екатеринбурга заключила контракт на 33,6 миллиона рублей в рамках которого заменят забор в Дендрологическом парке-выставке на улице Первомайской.
Судя по документам госзакупки, ограждение планируют заменить на более высокое. Его протяжённость составит 845 метров металлического ограждения на фундаменте и 102 метра 3D-забора. Кроме того, контракт предусматривает ремонт ступеней и асфальтового покрытия, монтаж бетонных и гранитных бортовых камней, выравнивание канализационных люков, замену ворот и калиток на новые.
Все эти работы должны будут выполнить до 31 июля 2025 года.
Единственным участником и победителем аукциона стал предприниматель Вадим Добрынин. В прошлом году он выполнял муниципальный контракт на воссоздание столбов бывшей Московской заставы на проспекте Ленина. Тогда бизнесмен сорвал сроки и объяснил это изданию «Е1» санкциями Западных стран – сломавшийся итальянский станок для обработки гранита из-за ограничений пришлось ремонтировать дольше обычного, покупая необходимые детали в обход санкций.
Напомним, что Дендропарк на Первомайской в 2020 году планировали основательно благоустроить к 300-летию Екатеринбурга. Однако работы застопорились на этапе проектирования – «Вечерние ведомости» публиковали большой материал о том, как администрация препятствовала выигравшему аукцион подрядчику проводить проектные работы (по одной из версий – потому что контракт получил «не тот» подрядчик). Тогда суд признал придирки администрации необоснованными, но до реализации проект так и не довели: руководство дендропарка, исполняя решение суда, просто выплатило подрядчику деньги из бюджета за выполненные работы и неустойку.
В это же время руководство парко говорило о необходимости реконструкции поскольку в дендропарке устарела и пришла в негодность система дренажа, что ставит под угрозу существование уникальной коллекции растений.
Весной этого года администрация Екатеринбурга заявила, что работы в дендрарии на Первомайской всё же будут выполнены в несколько этапов. По всей видимости, замена забора – этой первый этап. В дальнейшем обещано начать очистку водоёмов в парке.
Судя по документам госзакупки, ограждение планируют заменить на более высокое. Его протяжённость составит 845 метров металлического ограждения на фундаменте и 102 метра 3D-забора. Кроме того, контракт предусматривает ремонт ступеней и асфальтового покрытия, монтаж бетонных и гранитных бортовых камней, выравнивание канализационных люков, замену ворот и калиток на новые.
Все эти работы должны будут выполнить до 31 июля 2025 года.
Единственным участником и победителем аукциона стал предприниматель Вадим Добрынин. В прошлом году он выполнял муниципальный контракт на воссоздание столбов бывшей Московской заставы на проспекте Ленина. Тогда бизнесмен сорвал сроки и объяснил это изданию «Е1» санкциями Западных стран – сломавшийся итальянский станок для обработки гранита из-за ограничений пришлось ремонтировать дольше обычного, покупая необходимые детали в обход санкций.
Напомним, что Дендропарк на Первомайской в 2020 году планировали основательно благоустроить к 300-летию Екатеринбурга. Однако работы застопорились на этапе проектирования – «Вечерние ведомости» публиковали большой материал о том, как администрация препятствовала выигравшему аукцион подрядчику проводить проектные работы (по одной из версий – потому что контракт получил «не тот» подрядчик). Тогда суд признал придирки администрации необоснованными, но до реализации проект так и не довели: руководство дендропарка, исполняя решение суда, просто выплатило подрядчику деньги из бюджета за выполненные работы и неустойку.
В это же время руководство парко говорило о необходимости реконструкции поскольку в дендропарке устарела и пришла в негодность система дренажа, что ставит под угрозу существование уникальной коллекции растений.
Весной этого года администрация Екатеринбурга заявила, что работы в дендрарии на Первомайской всё же будут выполнены в несколько этапов. По всей видимости, замена забора – этой первый этап. В дальнейшем обещано начать очистку водоёмов в парке.
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