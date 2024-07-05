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Уральцы могут оформить предзаказ складных смартфонов и умных часов с искусственным интеллектом в МТС
Первые смартфоны и умные часы с ИИ уже доступны для предзаказа
Первые складные смартфоны с функцией искусственного интеллекта от Samsung стали доступны для предзаказа жителям Свердловской области. Предзаказ можно оформить и на новые часы Galaxy Watch 7, которые также наделены функцией ИИ от Samsung.
Предзаказ Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 уже доступен на сайте МТС и продлится до 23 июля. А приобрести заветные новинки с искусственным интеллектом можно будет уже с 24 июля в магазинах МТС – онлайн и офлайн.
Причем те, кто сделают предзаказ на Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6, ещё и получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro.
Сами же новинки – и смартфоны, и часы – доступны не только для покупки по предзаказу, но и для оформления в рассрочку.
Что известно о первых смартфонах и часах Samsung с функцией искусственного интеллекта:
Новая модель смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 переведет, резюмирует и автоматически отформатирует заметки по итогам совещания и сможет самостоятельно составить ответ на основе анализа предыдущих сообщений по email и в социальных сетях. Новый смартфон сможет заменить профессионального переводчика – на разделенном экране в режиме реального времени можно увидеть расшифровка речи собеседника. А функция «Синхронный перевод» в двухстороннем формате переведет телефонный разговор, в режиме реального времени озвучивая фразы на языке пользователя или отображая их в текстовом формате прямо во время звонка.
Часы Galaxy Watch7 проведут комплексную оценку состояния здоровья и смогут работать в экстремальных условиях – от 500 метров ниже уровня моря до 9 тысяч метров над уровнем моря, что помогает отслеживать предельно сложные тренировки, такие как плавание в океане или езда на велосипеде.
Почитать обо всех функциях и ознакомиться с описанием новинок и фотографиями можно по ссылке – там презентация МТС этих гаджетов.
Предзаказ Samsung Galaxy Z Fold6, Galaxy Z Flip6 и Galaxy Watch7 уже доступен на сайте МТС и продлится до 23 июля. А приобрести заветные новинки с искусственным интеллектом можно будет уже с 24 июля в магазинах МТС – онлайн и офлайн.
«Samsung – лидер на рынке складных смартфонов. На него приходится половина всех продаж, а в топ-10 популярных складных устройств входят сразу пять моделей в различных конфигурациях. Мы уверены, что функция искусственного интеллекта позволит увеличить интерес к новинкам и даст возможность Samsung нарастить долю на рынке. К примеру, линейка Galaxy S24 с ИИ стала самой популярной среди Galaxy S за последние три года, и мы это связываем с появлением новой функции», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
Причем те, кто сделают предзаказ на Samsung Galaxy Z Flip6 и Z Fold6, ещё и получат в подарок наушники Samsung Buds3 Pro.
Сами же новинки – и смартфоны, и часы – доступны не только для покупки по предзаказу, но и для оформления в рассрочку.
Что известно о первых смартфонах и часах Samsung с функцией искусственного интеллекта:
Новая модель смартфона Samsung Galaxy Z Fold6 переведет, резюмирует и автоматически отформатирует заметки по итогам совещания и сможет самостоятельно составить ответ на основе анализа предыдущих сообщений по email и в социальных сетях. Новый смартфон сможет заменить профессионального переводчика – на разделенном экране в режиме реального времени можно увидеть расшифровка речи собеседника. А функция «Синхронный перевод» в двухстороннем формате переведет телефонный разговор, в режиме реального времени озвучивая фразы на языке пользователя или отображая их в текстовом формате прямо во время звонка.
Часы Galaxy Watch7 проведут комплексную оценку состояния здоровья и смогут работать в экстремальных условиях – от 500 метров ниже уровня моря до 9 тысяч метров над уровнем моря, что помогает отслеживать предельно сложные тренировки, такие как плавание в океане или езда на велосипеде.
Почитать обо всех функциях и ознакомиться с описанием новинок и фотографиями можно по ссылке – там презентация МТС этих гаджетов.
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