Уральцы могут оформить предзаказ складных смартфонов и умных часов с искусственным интеллектом в МТС

«Samsung – лидер на рынке складных смартфонов. На него приходится половина всех продаж, а в топ-10 популярных складных устройств входят сразу пять моделей в различных конфигурациях. Мы уверены, что функция искусственного интеллекта позволит увеличить интерес к новинкам и даст возможность Samsung нарастить долю на рынке. К примеру, линейка Galaxy S24 с ИИ стала самой популярной среди Galaxy S за последние три года, и мы это связываем с появлением новой функции», – комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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