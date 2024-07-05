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В «зелёном коридоре» Кольцово остановили пассажира с инертным песком
Фото: Уральское таможенное управление
В «зелёном коридоре» Кольцово таможенные инспекторы остановили пассажира, прибывшего из Стамбула с коробкой полной мешков с инертным песком. Всего таможенники насчитали 27 пакетов, и все они не были задекларированы.
Пассажир рассказал, что живёт в Екатеринбурге, но работает в компании из Киргизии, куда он и планировал перевезти мешки с песком, который он хотел сначала оценить, а потом использовать для изготовления строительных материалов. Так как такой товар относится к предназначенному для коммерческих целей, на пассажира составили протокол об административном правонарушении, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Размер штрафа и дальнейшую судьбу инертного заполнителя должен будет решить суд.
Пассажир рассказал, что живёт в Екатеринбурге, но работает в компании из Киргизии, куда он и планировал перевезти мешки с песком, который он хотел сначала оценить, а потом использовать для изготовления строительных материалов. Так как такой товар относится к предназначенному для коммерческих целей, на пассажира составили протокол об административном правонарушении, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления.
«В багаже авиапассажиры могут перемещать без декларирования только товары для личного пользования при этом в пределах 50 килограммов и 10 тысяч евро»,
– напомнил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.
Размер штрафа и дальнейшую судьбу инертного заполнителя должен будет решить суд.
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