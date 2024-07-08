В Авито запускают сервис для закупок в малом и среднем бизнесе

«Процесс поиска заслуживающего доверия поставщика – сложный и долгий. Он требует проведения тщательного анализа качества продукции, ценовой политики, условий поставки и репутации компании. Необходимость контактировать с различными потенциальными поставщиками, проводить переговоры и сравнивать условия также занимает много времени. “Запрос коммерческих предложений” позволит сделать этот процесс значительно проще и быстрее», — комментирует Илья Дудковский, руководитель категорий «Готовый бизнес и франчайзинг» и «Оборудование и товары для бизнеса» на Авито.

Анна Андреева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Авито запускают онлайн-сервис по закупкам для малого и среднего бизнеса.В компании рассчитывают, что новый сервис расширит возможности для индивидуальных предпринимателей и компаний, поможет сравнивать товары и цены, условия поставок, а также экономить деньги и время на поиск подходящего оборудования.Сервис получил название «Запрос коммерческих предложений» и доступен в разделе «Оборудование для бизнеса».Покупателю нужно заполнить короткую форму — указать характеристики товара и срок сбора заявок. Предложения от поставщиков будут представлены в общей таблице. В компании уточняют, что запрос проводится только по подходящим поставщикам с высокой репутацией.В компании отмечают, что на стартовом этапе сервис будет доступен бесплатно для всех пользователей.Поставщики оборудования в свою очередь с помощью нового сервиса смогут обеспечить входящий поток заявок, привести дополнительные заказы и новых покупателей — владельцев бизнеса, закупщиков и оптовиков.Чтобы получать запросы, продавцу нужно пройти верификацию по ИНН, обладать высоким рейтингом и надежной репутацией. Кроме того, требуется подключить тариф с оплатой за просмотры.Откликаясь на запросы чаще, продавец сможет увеличить клиентскую базу и стать постоянным поставщиком для большего количества бизнес покупателей, отмечают в компании.Добавим, что сейчас сервис доступен на десктопной версии (ПК, ноутбуки, планшеты) сайта Авито. В ближайшее время опция будет доступна в мобильном приложении, говорят в компании.