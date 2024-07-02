С начала года свердловские производители экспортировали более 730 тонн шоколадных конфет





– отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. «Высокий спрос на сладости в Казахстане, Азербайджане, Беларуси, Таджикистане, Монголии, Грузии и Китае. В целом, география экспорта сегодня насчитывает 14 стран»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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С начала 2024 года свердловские предприниматели экспортировали более 730 тонн шоколада общей стоимостью почти 2 миллиона долларов. Это в 1,5 раза больше (на 54%), чем было отгружено в прошлом году.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управлении, почти 320 тонн конфет и готовых продуктов, содержащих какао (пасты, карамели, зефиры в шоколадной глазури), на сумму 850 тысяч долларов экспортировали местные предприятия за последние два месяца. В сравнении с тем же периодом прошлого года весовой объём экспортной продукции вырос на 16,5 %, а стоимостной – на 43%. Так, например, вес конфет, которые отправляют в Беларусь, вырос в 46 раз при росте стоимости в 25 раз. Объём поставок в Армению по весу увеличился более чем в 300 раз, а по стоимости – в 60 раз.Также впервые в этом году сладости с какао экспортировали в Объединенные Арабские Эмираты, куда пока что отправилось только 140 килограммов шоколада на 4,5 тысячи долларов. Ещё впервые уральские сладости отгрузили в Туркменистан, куда уехало 2 тонны шоколадных конфет.