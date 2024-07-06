Трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой хотят продлить до Среднеуральска

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На проходящей в столице Урала промышленной выставке «Иннопром» состоялось подписание сразу двух трехсторонних соглашений между правительством Свердловской области, администрацией Екатеринбурга, Верхней Пышмы и компанией-инвестором «Группа Мовиста», в рамках которого стороны договорились развивать трамвайное движение.Поводом для подписания соглашений стал проект «Верхнепышминский трамвай» – первая в истории современной России междугородняя трамвайная линия, которую компания «Группа Мовиста», как инфраструктурный инвестор, реализовала в партнерстве с государством и при финансовой поддержке ВЭБ.РФ.Скоро трамвайной линии, соединяющей Екатеринбург и Верхнюю Пышмы, исполнится два года. Сегодня этим маршрутом ежедневно пользуются порядка 6 тысяч человек. С момента запуска «Верхнепышминский трамвай» перевёл 3 миллиона пассажиров. «Это больше, чем численность населения Екатеринбурга», – подчеркнул Алексей Зотов, генеральный директор компании «Группа Мовиста.В связи с популярностью маршрута и большими перспективами аналогичных проектов представители власти компания-инвестор начали обсуждать развитие трамвайной сети столицы региона и междугородней трамвайной линии между.Так, в уральской столице к 2027 году планируется строительство 24,5 километра и реконструкцию 1,7 километра трамвайных путей, а также закупку 20 двухсекционных и 60 трехсекционных трамваев, возведение трамвайного депо и 3 тяговых подстанций.В рамках развития маршрута «Екатеринбург – Верхняя Пышма» заложена закупка 19 односекционных трамваев, строительство 15 км трамвайных путей и 2 тяговых подстанций. И главное – перспективное продление линии до Среднеуральска.Оба соглашения заключены сроком на 5 лет. Документы подписали: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава города Екатеринбурга Алексей Орлов, глава городского округа Верхняя Пышма Иван Соломин и генеральный директор компании «Группа Мовиста». Стороны рассчитывают на взаимопонимание, эффективную совместную работу в интересах городов и их жителей.