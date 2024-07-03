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Процесс производства колбасы в Екатеринбурге контролируют с помощью МТС Линк

17.33 Вторник, 9 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Комбинат мясной гастрономии внедрил в работу облачный сервис цифровой экосистемы МТС Линк, который обеспечивает производственную площадку известного уральского производителя мясных деликатесов защищенной связью.

Облачный сервис МТС Линк позволил предприятию сократить время и материальные ресурсы на администрирование производственных процессов и защитить коммерческую тайну.

Изготовление колбас – процесс круглосуточный, требующий постоянного контроля со стороны технологов. Приём и переработка сырья, изготовление полуфабрикатов, варка и копчение колбас, отгрузка готовой продукции в торговые сети, санитарная экспертиза на всех стадиях производства и хранения, покупка оборудования и его своевременный сервис, а также логистика и маркетинг – всё это является основными темами производственных совещаний руководителей всех направлений комбината. Четверть века работы совещания проводились на личных встречах, требующих переездов между двумя городами, во время телефонных разговоров или через непрофессиональные видео-мессенджеров. Теперь для производства колбасы переговоры не проблема.

«Пищевая промышленность – это та отрасль экономики, в которой любому государству хотелось бы иметь суверенитет, обеспечивающий продовольственную безопасность населения. Но использование зарубежного программного обеспечения и незащищенных каналов коммуницирования способно скомпрометировать это стремление. Цифровая облачная платформа МТС Линк – это полностью российский продукт. Её пользователи не имеют проблем с продлением лицензий и доступностью серверов. Интерфейс программы на русском языке, а техподдержка сервиса оказывается 365 дней в году 24 часа в сутки»,

– рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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18:23 Трамвайную линию между Екатеринбургом и Верхней Пышмой хотят продлить до Среднеуральска
17:33 Процесс производства колбасы в Екатеринбурге контролируют с помощью МТС Линк
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15:38 Домушнику с опытом вынесли приговор в Екатеринбурге
15:03 В Белоярском районе в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист
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11:32 Ещё четыре человека погибли на водоёмах Свердловской области
11:03 Екатеринбургский «Водоканал» уличили в загрязнении Исети
10:20 Из-за оставленного аккумулятора в Екатеринбурге эвакуировали травмпункт на Челюскинцев
10:07 Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до 11 июля
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