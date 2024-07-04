18 новых детекторов появятся в Свердловской области для мониторинга дорожной ситуации





– рассказывает руководитель по развитию интеллектуальных транспортных систем УГМК-Телеком Александр Башмаков. «Детекторы – важная часть системы мониторинга дорожной ситуации, которая интегрируется в центральное серверное программное обеспечение. Этот элемент ИТС (интеллектуальной транспортной системы) позволяет анализировать ситуацию на магистралях и вырабатывать своевременные решения, к примеру, по корректировке работы светофоров. При помощи детекторов можно составлять "тепловые карты" маршрутов транспортных средств и собирать данные о загруженности автодорог, интенсивности, пропускной способности, средней скорости и плотности транспортного потока, чтобы в дальнейшем использовать эти знания для разгрузки магистралей от пробок и в целом для создания комфортной среды для автомобилистов и пешеходов»,





– подытожили в ведомстве. «Развитие ИТС – одна из целей региональной пятилетней дорожной программы, направленной на создание надежной транспортно-логистической инфраструктуры в регионе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области хотят установить 18 новых детекторов для мониторинга транспортного потока. Их собирается внедрить региональное Управление автодорог при участии компании УГМК-Телеком.По планам, 13 детекторов установят в уральской столице. Большую часть хотят разместить на трассе «Екатеринбург – аэропорт Кольцово», в том числе в районе улицы Просторной. А остальные в начале Серовского тракта. Ещё 5 детекторов должны будут появиться в Нижнем Тагиле на Южном подъезде к городу.Отметим, что компания УГМК-Телеком устанавливает элементы ИТС в регионе с 2020 года. Над проектом трудится большая команда инженеров и пуско-наладчиков.Как сообщили в Управлении автомобильных дорог Свердловской области, перед регионом сейчас поставлена задача – развивать интеллектуальные транспортные системы. Ожидается, что это позволит своевременно разгружать улично-дорожную сеть, повышать безопасность и качество дорог.