В мэрии Екатеринбурга пообещали качественный ремонт городских дорог





– подчеркнули в комитете благоустройства. «Кроме того, в целях исключения температурной и фракционной сегрегации, при укладке верхнего слоя продолжена зарекомендовавшая себя с положительной стороны практика применения перегружателей асфальтобетонной смеси»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В комитете благоустройства екатеринбургской администрации местным жителям пообещали качественные дороги, заявив, что теперь при ремонте проезжей частей применяются современные технологии и материалы, которые также повышают срок их эксплуатации.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии, верхний слой дорог теперь делается из «щебеночно-мастичных смесей с полимерно-битумным вяжущим». Такой состав предусмотрен для всех дорог, ремонтируемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД).Такие же технологи, как утверждаются, начали применять при ремонте тротуаров. В этом году планируют обновить более 100 тысяч квадратных метров пешеходной зоны. Помимо этого, как заверяется, на всех объектах используются полимерно-битумные стыковочные ленты, а также выполняются работы по замене люков «обычного» типа на «плавающие».Подчеркивается, что большинство материалов для ремонта дорог производят на предприятиях Екатеринбурга и Свердловской области.Всего в рамках проекта «БКД» в 2024 году в уральской столице обещают отремонтировать дороги площадью 278,46 тысячи квадратных метров и протяженностью 14,5 километра.