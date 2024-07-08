«Сбербанк» профинансирует строительство нового ЖК от «УГМК-Застройщика» на Эльмаше





– сказал Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка. председатель Уральского банка. «"УГМК-Застройщик" – девелопер, который создает проекты высокого класса, постоянно поднимая планку качества строительства на новый уровень. Благодаря данной компании в городе появились такие знаковые объекты, как ЖК "Макаровский" и "Нагорный", а "Башня Исеть" и вовсе стала настоящим символом современного Екатеринбурга. На протяжении последних шести лет застройщик активно развивает северный район города, строя на Эльмаше не только жилье, но и необходимую инфраструктуру. Уверен, что с появлением здесь жилого комплекса "Настоящий" ещё несколько тысяч екатеринбуржцев смогут обрести здесь жилье своей мечты»,





– отметил Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик». «Сотрудничество со Сбербанком способствует появлению многих интересных и масштабных проектов, преобразивших облик Екатеринбурга. И сейчас привлеченные средства позволят построить на Эльмаше 40,5 тысяч квадратных метров жилья. Наши лучшие практики будут внедрены в новый проект: квартиры с террасами и входом с улицы, закрытый безопасный двор, ландшафтный дизайн, подземный теплый паркинг и многое другое, что позволит жителям ощутить настоящий комфорт»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня в Екатеринбурге на международной промышленной выставке вице-президент «Сбербанка», председатель Уральского банка Петр Колтыпин и генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин подписали соглашение о финансировании банком строительства жилого комплекса «Настоящий» на Эльмаше.По проекту вдоль проспекта Космонавта планируется строительство трёх жилых домов. Первый дом высотой в 30 этажей застройщик намерен ввести в эксплуатацию в 2026 году, второй и третий 21-этажные дома – в 2027 году.Архитектурную концепцию жилого комплекса разработало бюро «Архстройпроект-А», специалисты которого работали проектом Законодательного собрания Свердловской области, Ельцин-Центра, делового дома «Демидов», ЖК «Макаровский», «Нагорный». Проектировщики предложили строгую геометричную структуру зданий с фасадами в скандинавском стиле. Также у домов будет архитектурная подсветка, характерная проектам застройщика.Согласно проекту, в местах общего пользования новых домов расположатся соседский центр, мягкая зона и детский игровой уголок, помещения для хранения велосипедов и колясок, а также душ для домашних питомцев. Концепция предполагает и наличие фитнес-зоны. Кроме этого, при реализации проекта застройщик обещает благоустроить прилегающее общественное пространство: высадить деревья, организовать зоны отдыха и спортивные площадки. А безопасность жильцов на всей территории комплекса в дальнейшем будет обеспечивать собственная служба мониторинга.Также партнер «Сбера» – компания 2GIS разработает для «УГМК-Застройщик» 3D-модель ЖК «Настоящий» с деталями экстерьера и придомовой территорией. Ожидается, что это поможет покупателям внимательно изучить проект со всех сторон.