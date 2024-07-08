«УГМК-Застройщик» рассказал на «Иннопроме» о новых туристических проектах в Сибири





– сказал Евгений Мордовин. «Наши туристы за последние годы много путешествовали в разные страны и у них сложилось представление о том, каким должен быть качественный отдых. Мы это хорошо понимаем. Поэтому инвестируем и строим объекты гостеприимства, в которые хотели бы приехать даже самые искушенные путешественники. Опыт в данном направлении у нас есть. Под управлением компании находятся два отеля уровня 4 и 5 звезд»,





– рассказал Руслан Мухаметшин, ресторатор, основатель холдинга GOOD COMMUNITY. «На первом этаже комплекса будет расположен ресторан BREADWAY на 150 посадочных мест. Ресторан будет являться частью лобби отеля. На втором этаже мы откроем грузинский ресторан с террасой, на которую можно будет попасть прямиком со склона горы. Также на территории второго этажа будет расположена шведская зона для резидентов отеля»,





– сообщил директор департамента девелопмента Baden Family Александр Бирюлин. «На территории первого отеля мы построим современный spa-комплекс с массажными, банями с панорамными видами прямо на горы, а также отдельными VIP-зонами для отдыха. Интерьерные решения проекта уже согласованы, ведутся общестроительные работы»,





– говорит представитель управляющей компании курорта «Шермонт» Эдуард Кем. «Инвестиции в курортную недвижимость гарантируют уверенность в будущем. Мы готовим, пожалуй, самые прозрачные условия на рынке для взаимодействия и отслеживания финансового результата всеми участниками. Планируемая капитализация будет бить рекорды, в отличие от рынков Сочи или Москвы, ведь территория развивается и условия для вложений самые "вкусные"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На крупнейшей международной промышленной выставке «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге, показали два новых туристических проекта от федерального девелопера «УГМК-Застройщик» – премиальный курорт «Шермонт» на Кузбассе и пятизвёздочный парк-отель «Сказка Алтая» в Республике Алтай.По словам генерального директора компании-застройщика Евгения Мордовина, тренд на внутренний туризм набирает обороты, и вместе с ним растёт спрос на комфортные отели с сервисом высокого уровня.Первый туристический объект, который открыл девелопер за пределами Урала, – пятизвёздочный парк-отель «Сказка Алтая», расположенный среди вековых деревьев на берегу Катуни. Комплекс представляет собой девять двухэтажных домов-дуплексов в экостиле с апартаментами и дома-шале с богатой инфраструктурой, включающей большой ресторан, термальный комплекс с бассейнами под открытым небом, бани с купелями, большую террасу для ивентов различного формата, детскую площадка, зону барбекю. Также к услугам путешественников – work-out зона от известных федеральных фитнес-клубов World Class и Encore Fitness.Второй проект, который возводит «УГМК-Застройщик», курорт «Шермонт» в Шерегеше Кемеровской области. На сегодняшний день это самый масштабный туристический проект комплексного развития территории в России по объёмам строительства, инвестиций и площади участка в 427 гектаров. Сейчас там строятся два первых объекта курорта – пятизвездочные апарт-отели. Объекты в стиле альпийского шале расположатся вблизи подъёмников «Sky Way» и «Панорама», что обеспечит удобный доступ к трассам. Дополнительной всесезонной инфраструктурой станут панорамный двухуровневый ресторан с террасой и детским клубом, а также караоке-бар, фитнес-клуб и магазины.Кроме этого, гостей курорта ожидает большой термальный комплекс с огромным бассейном под открытым небом, spa-центром и рестораном.По его словам, объект планируют сдать к концу 2025 года. Также в инфраструктуру второго здания будет вписан термальный комплекс с открытым круглогодичным бассейном, террасой и зоной кафе. Термаль, и сам гостиничный комплекс в чистовой отделке должны будут быть готовы к концу 2026 года – начала 2027 года.Одним из главных элементов проекта станут новые горнолыжные трассы с кресельными и гондольными подъёмниками. Первая канатная дорога будет проложена от апарт-отеля до середины горы Зеленой, вторая – до её вершины. Уже сейчас принято решение о создании управляющей компании курорта, на которую будет возложена сервисная деятельность и работа с частными инвесторами.По оценкам аналитиков, цена за квадратный метр апартаментов «Шермонт» выросла в два раза по сравнению с январем 2023 года. При этом интерес со стороны инвесторов увеличивается, ежегодно в Горную Шорию приезжают все больше путешественников.После презентации генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин и заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк Алексей Чванов заключили соглашение о развитии стратегического сотрудничества между ПАО «Сбербанк» и «УГМК-Застройщик». Ожидается, что оно позволит профинансировать строительство ещё одного апарт-отеля, четвертого по счёту, на курорте «Шермонт».По словам Алексея Чванова, «Сбер» заинтересован в инвестициях в развитии туристической инфраструктуры Сибири, как в собственные проекты, так и в проекты компаний-партнёров. В Сибирском банке «Сбера» ожидают, что новые проекты станут точкой притяжения для миллионов путешественников со всего мира и мощным фактором развития экономики сибирских регионов.Всего в Шерегеше планируется возвести 600 тысяч квадратных метров недвижимости – это втрое больше того, что там сегодня есть. Общий номерной фонд отелей составит 7,5 тысячи номеров. Кроме того, всё это позитивно скажется на появлении новых рабочих мест. По планам только на курорте «Шермонт» будет работать 6 тысяч человек.