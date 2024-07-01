Российский фешн-бренд MONOCHROME будет представлять на Авито эксклюзивные модели

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Российский фэшн-бренд MONOCHROME и Авито Премиум запустили совместный проект – каждую пятницу на площадке будет появляться новый дроп из уникальных товаров, в первый дроп попали 33 позиции, из них 16 для детей. Поводом для такого запуска стала растущая популярность российского бренда – так, за год в Екатеринбурге продажи MONOCHROME выросли в три раза.В пресс-службе Авито рассказали, что сотрудничество с отечественным брендом одежды началось с совместного мероприятия, посвященного культуре вторичного потребления, которое вызвало значительный интерес со стороны поклонников бренда.«В российском модном сообществе Авито занимает важное место для “охоты за сокровищами” и поиска уникальных вещей. Так, на Авито именно категория одежды, обуви и аксессуаров занимает первое место по продажам. При этом проверенные брендовые вещи из раздела Премиум собирают на 40% больше просмотров, чем в общей категории товаров, а продажи данного сегмента уже составляют 15% оборота Fashion на Авито. Увидев большой спрос пользователей на вещи из коллекций MONOCHROME, мы решили начать официальное сотрудничество с брендом. MONOCHROME — один из ярких игроков российского мира моды, а появление продукции от официального магазина бренда на Авито Премиум облегчит нашим пользователям поиск эксклюзивных и высококачественных фэшн-товаров», — рассказывает Никита Шашкевич, руководитель категории Lifestyle в Авито.Основатель MONOCHROME Николай Богданович добавил, что культура ответственного потребления занимает важное место в философии бренда.«Все изделия, которые представлены в нашем аккаунте на Авито Премиум гарантированно созданы нами. Большинство изделий — это уникальные образцы в единичных экземплярах, которые также разрабатывались креативным директором MONOCHROME Алисой Боха, но не были запущены в производство тиражей по тем или иным причинам», — говорит Николай Богданович.MONOCHROME — единственный российский бренд, у которого есть коллаборации с Pantone, Reebok, Casio G-Shock, Smashbox. Бренд известен не только своими популярными оверсайз свитшотами и худи, но и социально ответственными инициативами и продвижению принципов осознанного потребления.Кроме того, отечественный бренд MONOCHROME входит в топ-50 самых популярных брендов из 5500 представленных на Авито, и в топ-15 самых популярных из 650 премиальных брендов.