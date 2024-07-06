Крупнейшая российская промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге стартовала крупнейшая российская промышленная выставка «Иннопром». Главной темой выставки в 2024 году стало – «Технологическое партнерство: формируя образ будущего».Страной-партнёром выступают ОАЭ. Арабские Эмираты представляют в Екатеринбурге более 40 компаний, в составе официальной делегации из ОАЭ на «Иннопроме-2024» три министра этого государства. Также на выставке свои стенды представили предприятия из России, Китая, Беларуси, ОАЭ и других стран. Есть стенды российских регионов – самые крупные у соседей из Башкирии и Челябинской области.«Иннопром-2024» продлится с 8 по 11 июля. Завтра ожидается визит на выставку российского премьера Михаила Мишустина.