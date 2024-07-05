«Шпионские очки» в посылке не пропустили екатеринбургские таможенники

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбурге таможенники задержали посылку из Великобритании, в которой находились очки известного американского бренда со встроенной видеокамерой, микрофоном и динамиком, упакованные в фирменную коробку и чехол.Отправление предназначалось 32-летнему местному жителю. Во время беседы со специалистами таможенной службы он рассказал, что «шпионские очки» подарил ему друг и что они предназначались только для личного использования. Также мужчина пояснил, что ранее видел эти очки в свободной продаже в интернет-магазинах, поэтому не подозревал, что они могут быть запрещены.Как пояснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления, очки с видеофиксацией относится к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения визуальной и акустической информации. Такие технические средства запрещены к ввозу на территорию ЕАЭС (Евразийского экономического союза). Более того, за незаконный оборот «шпионских штучек» предусмотрена уголовная ответственность.В настоящие время товар опломбирован и находится на посту зоны таможенного контроля до полного выяснения обстоятельств, сообщил дознаватель по особо важным делам отделения дознания Екатеринбургской таможни Андрей Смирнов.