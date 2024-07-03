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Кольцовские таможенники не пустили на рейс пассажира с 20-ю роутерами
Фото: Уральское таможенное управление
В «зелёном коридоре» Кольцово остановили пассажира, собиравшегося лететь с 20-ю роутерами в багаже из Екатеринбурга в Китай. Вся техника, которую он хотел увезти, не была задекларирована.
Теперь мужчине грозит штраф и конфискация техники. Как напомнил начальник таможенного поста Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик, всё, что ввозится или вывозится для работы или любой другой деятельности, связанной с получением выгоды, необходимо декларировать.
«В чемодане таможенники обнаружили 20 роутеров общим весом 11 кг. Инспекторам пассажир объяснил, что является сотрудником китайской компании, а в России искал потенциальных клиентов для маршрутизаторов. О том, что товар подлежит декларированию, он не знал, таможенные правила не изучал»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Теперь мужчине грозит штраф и конфискация техники. Как напомнил начальник таможенного поста Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик, всё, что ввозится или вывозится для работы или любой другой деятельности, связанной с получением выгоды, необходимо декларировать.
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