Кольцовские таможенники не пустили на рейс пассажира с 20-ю роутерами





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. «В чемодане таможенники обнаружили 20 роутеров общим весом 11 кг. Инспекторам пассажир объяснил, что является сотрудником китайской компании, а в России искал потенциальных клиентов для маршрутизаторов. О том, что товар подлежит декларированию, он не знал, таможенные правила не изучал»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В «зелёном коридоре» Кольцово остановили пассажира, собиравшегося лететь с 20-ю роутерами в багаже из Екатеринбурга в Китай. Вся техника, которую он хотел увезти, не была задекларирована.Теперь мужчине грозит штраф и конфискация техники. Как напомнил начальник таможенного поста Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик, всё, что ввозится или вывозится для работы или любой другой деятельности, связанной с получением выгоды, необходимо декларировать.