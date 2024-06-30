Трём свердловским городским округам выделили дополнительные 78,8 млн на благоустройство

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Верхнетагильскому, Волчанскому и Малышевскому городским округам свердловские власти дополнительно выделили 78,8 миллиона рублей на благоустройство.По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, эти деньги выделяются, чтобы муниципалитеты могли завершить благоустройство в этом году, поскольку строительно-монтажные работы на объектах выполняются с опережением запланированного графика.Таким образом, Верхний Тагил, где завершаются работы по реконструкции центральной улицы Ленина, получил дополнительно 29,7 миллиона рублей (общая сумма выделенных средств 153,5 млн), посёлок городского типа Малышев – 44 миллиона на детские и спортивные площадки (75 млн), Волчанск – 5 миллионов на обновление набережной (412 млн). Такие данные приводит региональный департамент информполитики.