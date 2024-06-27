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Здание суда в Академе в Екатеринбурге готово наполовину
Фото: ДИП СО
После выделения Академического района из Ленинского в Екатеринбурге, чиновниками было принято решение о строительстве нового суда. Академического. В здание будут размещаться районный и мировые суды.
Здание суда будет состоять из двух корпусов – трех- и четырехэтажного. В них будут размещены 30 залов для заседаний. Обещается, что будет создана инфраструктура для маломобильных людей.
Сегодня во время путешествия на стройку губернатора региона Евгения Куйвашева и предкомитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, озвучены данные о готовности объекта – согласно официальному релизу, это 53%.
Сообщается, что на этот комплекс зданий для нового суда будет направлено 970 млн рублей из областного бюджета.
Здание суда будет состоять из двух корпусов – трех- и четырехэтажного. В них будут размещены 30 залов для заседаний. Обещается, что будет создана инфраструктура для маломобильных людей.
Сегодня во время путешествия на стройку губернатора региона Евгения Куйвашева и предкомитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова, озвучены данные о готовности объекта – согласно официальному релизу, это 53%.
Сообщается, что на этот комплекс зданий для нового суда будет направлено 970 млн рублей из областного бюджета.
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