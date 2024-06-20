Почти 300 килограммов прокисшей молочки изъяли в магазине Ирбита

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В Ирбите в одном из магазинов нашли около 300 килограммов просроченной молочки, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.«По результатам проведенных мероприятий в отношении 19 наименований молочной продукции (287 единиц товара, 117 кг) с нарушением кодов маркировки «Честный знак» составлен протокол ареста. Для принятия решения материалы административного дела переданы в суд. Мировым судьей по ч.2 ст.15.12 КоАП РФ вынесено постановление о назначении административного штрафа в размере 50 тысяч рублей с конфискацией продукции.С истекшим сроком годности, без маркировки с информацией для потребителя, а также несоответствующей требованиям технических регламентов по результатам лабораторных испытаний должностными лицами Роспотребнадзора изъято из оборота еще 13 наименований молочной продукции в объеме 174 кг», – указано в сообщении надзорного ведомства.Сообщается, что юридическое лицо оштрафовано на 300 тысяч рублей по статье о нарушении требований техрегламентов, а директору вручили предупреждение по статье о нарушении правил продажи.