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Екатеринбуржцы смогут принять участие в федеральной распродаже частных вещей онлайн

22.36 Понедельник, 24 июня 2024
Фото: Вечерние ведомости
Всероссийская распродажа от частных продавцов (то есть не компаний) с высоким рейтингом пройдёт на популярном сайте объявлений Авито. Она начинается с сегодняшнего дня, 24 июня и продлится до 7 июля, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Авито.

При этом участвовать в распродаже «Хватамба» в качестве продавцов смогут пользователи, продающие товары в категориях «Одежда, обувь и аксессуары», «Электроника», «Запчасти» и «Для дома и дачи», и имеющие рейтинг на Авито выше 4,5 баллов.

Сервис обещает, что выстроит алгоритмы таким образом, что объявления, участвующие в распродаже, получат аж до 35% больше внимания от его аудитории, которая насчитывает, по разным оценкам, несколько десятков миллионов человек в месяц.

«”Хватамба” станет первой в истории компании распродажей федерального масштаба, созданной специально для частных продавцов и покупателей, где можно найти скидки людям от людей. Мы рассчитываем, что наличие товаров с рук, да еще и со скидкой до 80%, позволит нашим пользователям найти по-настоящему выгодные предложения. Мы будем следить, чтобы наши пользователи не сталкивались с повышением ценников накануне объявления дисконта, как это иногда бывает на распродажах. Кроме того, на платформе есть механизмы для проведения безопасных сделок с помощью Авито Доставки — средства “замораживаются” на счете до момента получения и проверки товара покупателем, а география покупок в рамках страны может быть неограниченной», — комментирует Никита Шашкевич, руководитель категории Lifestyle в Авито.

К слову, в преддверии распродажи сервис Авито провёл спецопрос – о том, насколько скидки в электронных объявлениях привлекают екатеринбургских покупателей, и на какие категории товаров больше всего возрастает спрос при условии установления на них скидок. Согласно результатам опроса, 71% респондентов покупает одежду на распродажах. Затем идёт обувь – 55% её продаж приходятся на случаи, когда продавец устанавливает скидку. Мебель со скидками целенаправленно ищут 14% пользователей из Екатеринбурга, автозапчасти – 12%.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости

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22:36 Екатеринбуржцы смогут принять участие в федеральной распродаже частных вещей онлайн
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20:43 День открытых дверей пройдёт в приюте для бездомных животных Екатеринбурга
20:09 На девять лет лишится свободы екатеринбуржец за убийство человека
19:42 Более 200 нарушений противопожарного режима пресекли в Свердловской области за неделю
19:26 За починку раздавленной столбом машины расплатится администрация Новоуральска
18:51 Лиса вышла к людям из Калиновского лесопарка
17:59 Уральцы бросают землю и камни в баки для сортируемого мусора
17:15 В Екатеринбурге на Уралмаше снесут еще шесть домов для строительства нового жилья в рамках КРТ
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15:43 Природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о море рыбы под Билимбаем
14:56 В Нижнетуринском детском доме-интернате умер ребёнок с инвалидностью
14:44 Ребёнок, в которого в ревдинском парке во время велотрюка отлетела горящая цепь, отделался лёгким ожогом и испугом
13:46 В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка
13:36 Глава СКР поручил провести проверку в связи с выпадением малышки из окна в Нижнем Тагиле
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