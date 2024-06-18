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В Екатеринбурге на Уралмаше снесут еще шесть домов для строительства нового жилья в рамках КРТ
Фото: Вечерние ведомости
Под программу «комплексного развития территории» попали еще шесть домов в микрорайоне Уралмаш. Сроки сноса домов 40-х годов пока неизвестны.
Зато известны адресов домов, попавших под «реновацию»:
ул. Калинина, д. 77;
ул. Калинина, д. 73;
ул. Калинина, д. 71;
ул. Калинина, д. 69;
пер. Симбирский, д. 9;
ул. Бакинских комиссаров, д. 32.
Зато известны адресов домов, попавших под «реновацию»:
ул. Калинина, д. 77;
ул. Калинина, д. 73;
ул. Калинина, д. 71;
ул. Калинина, д. 69;
пер. Симбирский, д. 9;
ул. Бакинских комиссаров, д. 32.
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