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Из Екатеринбурга появится прямо рейс в Астрахань
С 9 июля из Екатеринбурга можно будет улететь в Астрахань на прямом рейсе. На данный момент улететь в Астрахань можно только с пересадкой через другие города.
Сообщается, что рейсы Екатеринбург-Астрахань-Екатеринбург будут проходить дважды в неделю, по вторникам и четвергам, выполнять их будет авиакомпания Red Wings.
Правда, пока рейсы запланированы только до 24 октября 2024 года.
Сообщается, что рейсы Екатеринбург-Астрахань-Екатеринбург будут проходить дважды в неделю, по вторникам и четвергам, выполнять их будет авиакомпания Red Wings.
Правда, пока рейсы запланированы только до 24 октября 2024 года.
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