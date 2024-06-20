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В Ural Music Night метро в Екатеринбурге будет работать до двух ночи
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбургское метро в ночь с 28 на 29 июня продлит свою работу. Совершить поездку можно будет до двух часов ночи, сообщает администрация города.
Продлить работу метро в эту ночь решили для удобства посетителей «Уральской ночи музыки».
В этом году хедлайнерами станут группа CREAM SODA и Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций».
Поезда будут ходить с интервалом в 11 минут – обещают чиновники.
Продлить работу метро в эту ночь решили для удобства посетителей «Уральской ночи музыки».
В этом году хедлайнерами станут группа CREAM SODA и Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций».
Поезда будут ходить с интервалом в 11 минут – обещают чиновники.
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