В Ural Music Night метро в Екатеринбурге будет работать до двух ночи

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Екатеринбургское метро в ночь с 28 на 29 июня продлит свою работу. Совершить поездку можно будет до двух часов ночи, сообщает администрация города.Продлить работу метро в эту ночь решили для удобства посетителей «Уральской ночи музыки».В этом году хедлайнерами станут группа CREAM SODA и Сергей Бобунец из «Смысловых галлюцинаций».Поезда будут ходить с интервалом в 11 минут – обещают чиновники.