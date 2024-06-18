Екатеринбург вошёл в топ-10 городов России по популярности доставки продуктов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбург вошёл в топ-10 городов, где чаще всего пользуются доставкой продуктов на дом. И спрос на такую услугу продолжает только расти, в том числе среди жителей уральской столицы от 55 лет, такие данные приводят аналитики Big Data МТС.Помимо уральской столицы в списке первых десяти городов с самыми активными пользователями доставки Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Новосибирск, Казань, Ростов-на-Дону, Самара и Пермь. В исследовании учитывались данные таких сервисов доставки, как Ашан, Азбука Вкуса, Лента, Перекресток/Vprok, Пятерочка, Самокат, ВкусВилл, Яндекс.Лавка, Магнит.По статистике аналитиков МТС, только за январь-май 2024 года число таких пользователей увеличилось на 39% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Отмечается, что сейчас они занимают большую долю среди всех возрастных групп – 28%. Ближайшие по величине доли пользователей в возрастном диапазоне 45-54 года (17,5%) и 35-44 (22%).Востребованность сервисов доставки продуктов эксперты связывают с их удобством, возможностью сэкономить время и доверием к курьерам – пользователи уверены в безопасности услуг. Однако сильнее всего спрос на доставку подстегнула пандемия.