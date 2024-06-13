Продажи новых iPad Air и Pro в Екатеринбурге в три раза выше предыдущих моделей





– говорит директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров. «Жители Свердловской области всегда проявляли интерес к новинкам от Apple. Начиная с первого дня предзаказов, мы видели высокий интерес к iPad Pro и Air, однако сразу после презентации Apple, которая прошла 11 июня, количество предзаказов кратно увеличилось. Мы связываем это анонсом появления ИИ и новыми возможностями, которые получат пользователи техники Apple»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Екатеринбуржцы охотнее покупают iPad Air и Pro, чем предыдущие модели. Количество предзаказов на новинки от Apple, оформленных с 15 мая по 13 июня, оказалось в три разе больше, чем было сделано на предыдущие модели, а доход с их продаж оказался в шесть раз выше.Столица Урала также оказалась в топе-5 городов России, жители которых больше всего интересовались новинками, сообщают аналитики МТС. Помимо Екатеринбурга в этом списке Москва, Санкт-Петербург, Ноябрьск (ЯНАО) и город Октябрьский (Республика Башкортостан).Самой популярной новинкой в уральской столице стала модель Apple iPad Air – на неё пришлось 52% от всех предзаказов, в то время как на iPad Pro 48%. Около 60% клиентов выбирали версии с Wi-Fi-модулем, ещё 40% предпочли модели в конфигурациях на 128 Гб и 256 Гб. Около 70% клиентов выбирали 11 дюймовые устройства.