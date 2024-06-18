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Шестью миллиардами поддержали сёла и сельских производителей свердловские власти в 2023 году
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В прошлом году в Свердловской области на поддержку агропромышленного комплекса региона и сельских территорий было выделено, как заявил Евгений Куйвашев, свыше шести миллиардов рублей.
По его словам, благодаря финансовой поддержке регион остаётся в десятке лучших по производству овощей, мяса, молока и яиц.
Кроме этого, как утверждает Евгений Куйвашев, в прошлом году на было отремонтировано 18 домов культуры и клубов, возведено 18 ФАПов, закуплено 25 школьных автобусов, проложено более 86 километров газовых сетей.
Также в минувшем году часть средств были направлены на увеличение размер «подъёмных» выплат для молодых специалистов, приезжающих на работу в сёла. По данным главы региона, сейчас выпускники вузов получают 300 тысяч рублей, выпускники СПО – 200 тысяч.
«Объём государственной поддержки АПК и сельских территорий в 2023 году превысил 6 миллиардов рублей»,
– сказал губернатор.
По его словам, благодаря финансовой поддержке регион остаётся в десятке лучших по производству овощей, мяса, молока и яиц.
Кроме этого, как утверждает Евгений Куйвашев, в прошлом году на было отремонтировано 18 домов культуры и клубов, возведено 18 ФАПов, закуплено 25 школьных автобусов, проложено более 86 километров газовых сетей.
Также в минувшем году часть средств были направлены на увеличение размер «подъёмных» выплат для молодых специалистов, приезжающих на работу в сёла. По данным главы региона, сейчас выпускники вузов получают 300 тысяч рублей, выпускники СПО – 200 тысяч.
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