Шестью миллиардами поддержали сёла и сельских производителей свердловские власти в 2023 году





– сказал губернатор. «Объём государственной поддержки АПК и сельских территорий в 2023 году превысил 6 миллиардов рублей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В прошлом году в Свердловской области на поддержку агропромышленного комплекса региона и сельских территорий было выделено, как заявил Евгений Куйвашев, свыше шести миллиардов рублей.По его словам, благодаря финансовой поддержке регион остаётся в десятке лучших по производству овощей, мяса, молока и яиц.Кроме этого, как утверждает Евгений Куйвашев, в прошлом году на было отремонтировано 18 домов культуры и клубов, возведено 18 ФАПов, закуплено 25 школьных автобусов, проложено более 86 километров газовых сетей.Также в минувшем году часть средств были направлены на увеличение размер «подъёмных» выплат для молодых специалистов, приезжающих на работу в сёла. По данным главы региона, сейчас выпускники вузов получают 300 тысяч рублей, выпускники СПО – 200 тысяч.