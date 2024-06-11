На 16% вырос объём инвестиций в Свердловскую область





– сказал губернатор. «Объём привлеченных в регион капиталовложений превысил 720 миллиардов рублей – рост на 16%»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Объём инвестиций, которые были привлечены в Свердловскую область, выросли на 16%. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев во время своего доклада о результатах деятельности правительства в 2023 году перед областным Заксобранием.По его словам, регион не только продолжил социально-экономическое развитие, но и сохранил лидирующие позиции по основным макроэкономическим показателям. Валовой продукт области увеличился на 7%, что, как заявил Евгений Куйвашев, вдвое выше среднероссийских темпов.