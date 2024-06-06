Для жителей Свердловской области стал доступен сервис оплаты частями «Флекс» от МТС

«Теперь уральские пользователи смогут оплачивать частями офлайн везде, где работает QR СПБ. Это делает наш сервис автономным и не требует дополнительных действий со стороны магазинов. Уверен, что этот инструмент будет оценён по достоинству требовательными потребителями финансовых технологий», – отмечает директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров



Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области заработал сервис «Феликс», который позволяет оплачивать покупки частями без комиссии и переплат. Воспользоваться сервисом могут обладатели банковских карт любых российских банков.«Флекс» – экосистемный сервис, позволяющий растягивать оплату покупки на несколько частей. Лимит на такую опцию автоматически возобновляется по мере внесения платежей, после чего вновь доступен для покупок. Первый платёж составляет 25% от стоимости покупки, а остаток списывается равными частями каждые две недели с выбранной карты.Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе МТС, сначала такая оплата будет распространяться только на их экосистему.Сейчас растянуть платеж с помощью «Флекс» пользователи могут при покупках в сервисе путешествий МТС Travel, на страховом маркетплейсе МТС Все Страховки, на билетной витрине Ticketland МТС. В ближайшее время возможность оплаты с «Флекс» станет доступна в интернет-магазине МТС и на всех витринах, где есть МТС Pay.Одно из главных преимуществах сервиса – отсутствие комиссии для магазинов. Кроме того, сервис автономный, какие-либо дополнительные действия со стороны магазинов не требуются.