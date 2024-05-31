В уральском Асбесте появились трудовые отряды школьников

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Школьников от 14 лет в Асбесте привлекли к трудовым отрядам – они уже начали заниматься озеленением улиц.По информации газеты «Асбестовский рабочий», в первой трудовой смене участвуют 148 подростков – их разделили на 15 отрядов.«Подростки из нашего трудового отряда привели в порядок клумбы у Обелиска Победы: пропололи, подрыхлили землю, убрали камни. К работе относятся ответственно, проявляют взаимовыручку», – цитирует педагога дополнительного образования Станции юных натуралистов Нину Нестерову «Уральский рабочий».Сообщается, что за смену дети получат семь тысяч рублей, из которых две тысячи – это матпомощь от местного центра занятости. Сколько длится смена не сообщается. По утверждениям издания, школьники работают только по два часа в день.