Сысертский район стал самым популярным по «дачной амнистии» в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В рейтинге пользования «дачной амнистией» в мае Екатеринбург стал третьим, в Сысертский район – первым. Об это сообщают в управлении Росреестра по Свердловской области. Топ-3 по поставленным на учет домам выглядит так: Сысертский район (186), Белоярский (147), Екатеринбург (139).«Закон о дачной амнистии» направлен на упрощение оформления прав на жилые и садовые дома. Государственная регистрация – единственное доказательство существования зарегистрированного права. Только собственники недвижимости могут беспрепятственно распоряжаться ей (продавать, дарить, обменивать, передавать в аренду). Наличие права является необходимым условием предоставления компенсационных выплат в случае утраты объектов недвижимости в результате пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, а также при резервировании земель для строительства на них социально – значимых объектов», - рассказал руководитель Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.Всего же в мае этого года на кадастровый учет поставлено 936 жилых домов, это, как говорят в региональном управлении Росреестра, на 13 % больше показателя апреля.