Супермаркет из Екатеринбурга завоевал награду федерального конкурса «Торговля России»





– сказал директор «Покровского пассажа» Андрей Мазурков. «"Большой детский"» открылся только в ноябре 2023 года и уже завоевал признание на федеральном уровне. Мы очень рады, что сумели завоевать эту престижную награду и благодарны организаторам конкурса "Торговля России" за такую высокую оценку нашей работы по созданию нового общественного пространства для досуга детей и взрослых в столице Среднего Урала. Очень приятно, что "Лучший магазин" России находится в Екатеринбурге»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Магазин игрушек, товаров для детей, будущих мам и новорождённых «Большой детский» из Екатеринбурга победил в номинации «Лучший магазин» на престижном ежегодном конкурсе «Торговля России», организованного министерством промышленности и торговли РФ.Церемония награждения состоялась накануне в рамках 10-го Международного форума бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла».Отметим, что в этом на конкурс «Торговля России» отправили более 2 300 заявок на участие. Цель конкурса – выявить и передать отраслевой опыт и лучше практики многоформатной российской торговли, что супермаркет из уральской столицы успешно продемонстрировал. Екатеринбургский магазин показал не только широчайший спектр товаров, который размещен сразу на четырёх этажах, но и удивил жюри тем, как было организованно пространство внутри супермаркета.Как рассказали «Вечерним ведомостям» представители «Большого детского» у них помимо игрушек и товаров для совсем маленьких и для юных деток, а также для будущих и настоящих родителей, есть отдел для геймеров и фанатов самых разных вселенных из книг, фильмов, сериалов и игр. Коллекционеры могут найти в магазине редкие фигурки, игры для приставки, консоли, колонки и много мерча: палочку Гарри Поттера, копилку в стиле Наруто и даже шлем штурмовика из Star Wars.Пространство в супермаркете тоже организованно особенным образом. Помимо витрин с товаром, в помещениях предусмотрены места для отдыха и досуга – да, прямо в магазине расположились игровые зоны: трек для гоночных машин, интерактивный тир, зиплайн, мозаика и холст для творчества во всю стену, тысячи деталей и зона для сборки конструктора, фотозоны, качели, горки лабиринты и многое другое.