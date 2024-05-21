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Свердловская область оказалась среди регионов с неправильно построенными школами и детсадами
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловская область оказалась в списке регионов, в которых школы и детские сады были построены с нарушением правил, определяющих площадь помещений в зависимости от количества учеников.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчёт аудитора Счетной палаты (СП) Натальи Труновой, в 10 российских регионах школы, построенные в 2019-2023 года, были возведены с нарушениями требований к площади помещений согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН). В 7 из 10 субъектов площади были превышены в расчете на одного человека.
Отмечается, что чаще всего без соблюдения норматива Роспотребнадзора строили спортивные, музыкальные и лаборантские помещения.
481 помещение (65%) было запроектировано с площадью, превышающей установленные Роспотребнадзором нормы. Остальные 157 помещений – с площадью меньше нормы. Среди регионов такими нарушениями, помимо Свердловской области, отличились Татарстан, Бурятия, Пермский Край, Дагестан, Ингушетия, Забайкальский Край, а также Московская, Краснодарская и Нижегородская области.
Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на отчёт аудитора Счетной палаты (СП) Натальи Труновой, в 10 российских регионах школы, построенные в 2019-2023 года, были возведены с нарушениями требований к площади помещений согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам (СанПиН). В 7 из 10 субъектов площади были превышены в расчете на одного человека.
Отмечается, что чаще всего без соблюдения норматива Роспотребнадзора строили спортивные, музыкальные и лаборантские помещения.
481 помещение (65%) было запроектировано с площадью, превышающей установленные Роспотребнадзором нормы. Остальные 157 помещений – с площадью меньше нормы. Среди регионов такими нарушениями, помимо Свердловской области, отличились Татарстан, Бурятия, Пермский Край, Дагестан, Ингушетия, Забайкальский Край, а также Московская, Краснодарская и Нижегородская области.
«Аудитор считает, что это не позволяет в полной мере планировать и контролировать экономное расходование средств федерального бюджета. При этом сколько именно могла бы составить такая совокупная экономия, в отчете не сказано»,
– пишет издание.
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