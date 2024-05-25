Возрастное ограничение 18+
Улица Вайнера в Екатеринбурге была признана лучшей торговой улицей России
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Улица Вайнера в Екатеринбурге была признана лучшей торговой улицей России в ходе конкурса «Торговля России», организованного Минпромторгом. Об этом сообщает Областная газета.
В конкурсе оценивали внешний вид улицы, востребованность торговых объектов и условия для развития бизнеса.
Из Свердловской области пять объектов торговой инфраструктуры стали победителями в различных номинациях. В номинации «Лучший магазин» победу одержал «Большой детский» в Екатеринбурге, а также «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме. Лучшей фирменной сетью местного производителя стал «Первый Рыбный». Торговый павильон «Жизньмарт» был признан лучшим нестационарным торговым объектом.
В конкурсе оценивали внешний вид улицы, востребованность торговых объектов и условия для развития бизнеса.
Из Свердловской области пять объектов торговой инфраструктуры стали победителями в различных номинациях. В номинации «Лучший магазин» победу одержал «Большой детский» в Екатеринбурге, а также «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме. Лучшей фирменной сетью местного производителя стал «Первый Рыбный». Торговый павильон «Жизньмарт» был признан лучшим нестационарным торговым объектом.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Владелец сети «ЖизньМарт» пожаловался на повторную проверку поставщиков после отравления екатеринбуржцев
24 мая 2024
24 мая 2024