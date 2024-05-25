Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Улица Вайнера в Екатеринбурге была признана лучшей торговой улицей России в ходе конкурса «Торговля России», организованного Минпромторгом. Об этом сообщает Областная газета.В конкурсе оценивали внешний вид улицы, востребованность торговых объектов и условия для развития бизнеса.Из Свердловской области пять объектов торговой инфраструктуры стали победителями в различных номинациях. В номинации «Лучший магазин» победу одержал «Большой детский» в Екатеринбурге, а также «Книги, кофе и другие измерения» в Верхней Пышме. Лучшей фирменной сетью местного производителя стал «Первый Рыбный». Торговый павильон «Жизньмарт» был признан лучшим нестационарным торговым объектом.