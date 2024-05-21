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У абонентов МТС из Свердловской области появилась возможность звонить через Wi-Fi в России и других странах
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области заработал сервис VoWiFi, который позволяет звонить и отправлять SMS по интернету не только в сети 4G/LTE, но в локальных сетях Wi-Fi.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в экосистеме «МТС», технология VoWiFi будет полезна там, где сотовая связь недоступна, но есть подключение к интернету через Wi-Fi, а также при поездках по стране и миру, для сокращения расходов в роуминге, так как тарификация исходящих вызовов, при звонках домой в VoWiFi производится по ценам домашнего региона, а все входящие звонки становятся бесплатными.
«В пилотном режиме сервис VoWiFi в Свердловской области тестировался в течение нескольких месяцев, и многие наши абоненты уже успели воспользоваться его преимуществами. Находясь вне зоны действия сети – в подземном паркинге или в производственных помещениях, где работают Wi-Fi – роутеры с подключением к интернету, абоненты полноценно оставались на связи: звонили и принимали входящие звонки, подключаясь Wi-Fi», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров
На сегодняшний день такую опцию поддерживают большинство современных смартфонов. VoWiFi подключается автоматически и имеет приоритет перед голосовыми вызовами через сотовую связь. Расход минут на голосовую связь через Wi-Fi происходит из пакета голосовых вызовов выбранного тарифа.
Чтобы проверить, подключена ли у вас услуга «Интернет-звонки. Технологическая метка», необходимо сделать ussd-запрос: *111*6#. О технологии VoWiFi и о том, на каких устройствах она доступна, можно подробнее узнать на сайте
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в экосистеме «МТС», технология VoWiFi будет полезна там, где сотовая связь недоступна, но есть подключение к интернету через Wi-Fi, а также при поездках по стране и миру, для сокращения расходов в роуминге, так как тарификация исходящих вызовов, при звонках домой в VoWiFi производится по ценам домашнего региона, а все входящие звонки становятся бесплатными.
«В пилотном режиме сервис VoWiFi в Свердловской области тестировался в течение нескольких месяцев, и многие наши абоненты уже успели воспользоваться его преимуществами. Находясь вне зоны действия сети – в подземном паркинге или в производственных помещениях, где работают Wi-Fi – роутеры с подключением к интернету, абоненты полноценно оставались на связи: звонили и принимали входящие звонки, подключаясь Wi-Fi», – рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров
На сегодняшний день такую опцию поддерживают большинство современных смартфонов. VoWiFi подключается автоматически и имеет приоритет перед голосовыми вызовами через сотовую связь. Расход минут на голосовую связь через Wi-Fi происходит из пакета голосовых вызовов выбранного тарифа.
Чтобы проверить, подключена ли у вас услуга «Интернет-звонки. Технологическая метка», необходимо сделать ussd-запрос: *111*6#. О технологии VoWiFi и о том, на каких устройствах она доступна, можно подробнее узнать на сайте
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