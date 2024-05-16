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Крупный ввоз товаров для летнего отдыха из Китая оформили в Екатеринбурге
Фото: Уральское таможенное управление
В Екатеринбурге оформили крупную партию товаров для активного летнего отдыха из Китая: 2,5 тонны сап-бордов и более 5 тонн бассейнов стоимостью более 20 тысяч долларов США.
Как отмечают в пресс-службе Уральского таможенного управления, только за первый квартал 2024 года на Урал привезли более 150 тонн таких «летних» товаров, что почти в девять раз больше, чем за тот же период в прошлом году.
Как отмечают в пресс-службе Уральского таможенного управления, только за первый квартал 2024 года на Урал привезли более 150 тонн таких «летних» товаров, что почти в девять раз больше, чем за тот же период в прошлом году.
«Наибольшей популярностью пользуются каркасные модели бассейнов. Таких импортировали из КНР почти более 140 тонн, что в 29 раз больше, чем в 2023 году. Ещё 4 тонны бассейнов завезли из Пакистана»,
– отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
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