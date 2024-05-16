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По просьбе прокуратуры в гордуме Екатеринбурга экстренно созвали заседание по НТО, но депутаты не поддержали требование прокуроров
Фото: кадр трансляции Екатеринбургской городской думы.
Горячие споры в гордуме Екатеринбурга вновь вызвала тема нестационарных торговых объектов (НТО) — по просьбе прокуратуры экстренно созвали внеочередное заседание думской комиссии ради единственной поправки, но депутаты в конечном счёте отказались её поддержать.
Накануне, 16 мая, по настоянию прокуратуры было назначено внеочередное заседание комиссии Екатеринбургской гордумы по экономике. И всё ради одной поправки в принимаемое положение по правилам размещения нестационарных торговых объектов — фактического запрета субаренды киосков павильонов. Причём на предыдущем заседании той же комиссии спорное предложение было решено убрать, и вынести без него проект положения на пленарное заседание гордумы, однако менее чем за сутки депутатов вновь попросили собраться.
В таких условиях на заседание 17 мая пришли всего лишь 3 постоянных члена комиссии из 6 — депутаты Тимофей Жуков, Артур Зиганшин и Антон Швалёв. Ещё трое депутатов — Игорь Володин, Сергей Козлов и Виталий Чачин прийти не смогли. Для соблюдения кворума на комиссию пришёл вице-спикер думы Илья Бондарев (согласно регламенту думы, вице-спикер имеет право присутствовать и голосовать на любых комиссиях — даже на тех, в состав которых не входит).
Заседание сразу пошло не по плану для инициаторов поправки — ставшее уже традиционным предложение председателя комиссии Артура Зиганшина скрыть трансляцию от общественности в этот раз не прошло, заседание оставили открытым.
Эмоциональной речью по поводу организации принятия поправок в положение об НТО разразился депутат Антон Швалёв. Против предлагаемой поправки высказалась и присутствовавшая на комиссии бизнес-омбудсмен Елена Артюх. В результате депутаты комиссии по экономике отказались поддерживать проект — двое проголосовали «за» и двое воздержались.
Таким образом, на пленарное заседание гордумы 21 мая вопрос о новом положении об НТО должен поступить всё же без запрета передавать полученные в результате аукционов места под НТО в субаренду. Однако этот вопрос может подняться на самом заседании думы.
Накануне, 16 мая, по настоянию прокуратуры было назначено внеочередное заседание комиссии Екатеринбургской гордумы по экономике. И всё ради одной поправки в принимаемое положение по правилам размещения нестационарных торговых объектов — фактического запрета субаренды киосков павильонов. Причём на предыдущем заседании той же комиссии спорное предложение было решено убрать, и вынести без него проект положения на пленарное заседание гордумы, однако менее чем за сутки депутатов вновь попросили собраться.
В таких условиях на заседание 17 мая пришли всего лишь 3 постоянных члена комиссии из 6 — депутаты Тимофей Жуков, Артур Зиганшин и Антон Швалёв. Ещё трое депутатов — Игорь Володин, Сергей Козлов и Виталий Чачин прийти не смогли. Для соблюдения кворума на комиссию пришёл вице-спикер думы Илья Бондарев (согласно регламенту думы, вице-спикер имеет право присутствовать и голосовать на любых комиссиях — даже на тех, в состав которых не входит).
Заседание сразу пошло не по плану для инициаторов поправки — ставшее уже традиционным предложение председателя комиссии Артура Зиганшина скрыть трансляцию от общественности в этот раз не прошло, заседание оставили открытым.
Эмоциональной речью по поводу организации принятия поправок в положение об НТО разразился депутат Антон Швалёв. Против предлагаемой поправки высказалась и присутствовавшая на комиссии бизнес-омбудсмен Елена Артюх. В результате депутаты комиссии по экономике отказались поддерживать проект — двое проголосовали «за» и двое воздержались.
Таким образом, на пленарное заседание гордумы 21 мая вопрос о новом положении об НТО должен поступить всё же без запрета передавать полученные в результате аукционов места под НТО в субаренду. Однако этот вопрос может подняться на самом заседании думы.
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