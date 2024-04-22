Red Wings увеличивает частоту рейсов и открывает новые в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Авиакомпания Red Wings анонсировала обновлённую программу полётов, которая включает в себя 5 новых направлений и увеличение частоты рейсов по 13 маршрутам.Как «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, с 26 стартует рейс Екатеринбургом и Ижевском с частотой – 3 раза в неделю. В следующем месяца по планам запустить ещё три рейса: 20 мая в Архангельск (1 раз в неделю), 21 мая Владикавказ и Нижневартовск (оба 2 раза в неделю). И с 9 июля запускается рейс в Батуми – перелёты будут выполняться дважды в неделю.Также увеличивается частота рейсов в: Самару (ежедневно); Казань, Нижний Новгород и Барнаул (по 6 рейсов в неделю); Алматы, Новокузнецк, Уфу и Оренбург (по 5 рейсов); Омск, Томск, Тбилиси (по 4 рейса), а также Кемерово и Ставрополь (3 и 2 рейса в неделю соответственно).В авиакомпании также напомнили, что помимо вышеупомянутых они выполняют перелёты ещё по пяти внутренним маршрутам – в Саратов, Махачкалу, Новый Уренгой, Горно-Алтайск и Ульяновск. Также с Red Wings может улететь в Астану, Анаталию и Бухару.