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В первом квартале 2024 года в Свердловской области ввели свыше миллиона квадратных метров жилья
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области за первый квартал 2024 года ввели в эксплуатацию 1,088 миллиона квадратных метров жилья, что на треть (33,9%) больше, чем было введено в прошлом году за аналогичный период. Об этом свидетельствую данные Свердловскстата.
По словам исполняющего обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григория Сурганова, практически 70% из всего объёма введенных квадратных метров приходится на индивидуальное жильё. Он также отметил, что сейчас динамика строительства таких домов в полтора раза превышает показатели прошлого года.
Так, в первом квартале было почти 5,5 тысячи индивидуальных домов, большая часть которых появилась в частном секторе Екатеринбурга – 984 дома. Также 779 домов введено в эксплуатацию в Сысертском городском округе и 738 домов в Белоярском районе.
Общий объем введённых с начала года квадратных метров жилья в многоквартирных дома составлю 324 тысячи – это 6,7 тысячи квартир. Больше всего пришлось на Екатеринбург – 5870 квартир. Всего в уральской столице в первом квартале было введено 425 тысяч «квадратов». Вторым городом по многоквартирному строительству стала Верхняя Пышма, там построено 321 квартира. На третьем месте – Каменск-Уральский, 247 квартир.
По словам исполняющего обязанности министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григория Сурганова, практически 70% из всего объёма введенных квадратных метров приходится на индивидуальное жильё. Он также отметил, что сейчас динамика строительства таких домов в полтора раза превышает показатели прошлого года.
Так, в первом квартале было почти 5,5 тысячи индивидуальных домов, большая часть которых появилась в частном секторе Екатеринбурга – 984 дома. Также 779 домов введено в эксплуатацию в Сысертском городском округе и 738 домов в Белоярском районе.
«Рост индивидуального жилищного строительства эксперты связывают с рядом социальных программ, действующих в регионе. Прежде всего, это сельская ипотека, запущенная министерством сельского хозяйства России, которая позволяет взять кредит по ставке 3%. Кроме того, в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева реализуется программа "Комплексное развитие сельских территорий", благодаря которой развивается инфраструктура деревень и сёл»,
– сообщили в департаменте информационной политики региона.
Общий объем введённых с начала года квадратных метров жилья в многоквартирных дома составлю 324 тысячи – это 6,7 тысячи квартир. Больше всего пришлось на Екатеринбург – 5870 квартир. Всего в уральской столице в первом квартале было введено 425 тысяч «квадратов». Вторым городом по многоквартирному строительству стала Верхняя Пышма, там построено 321 квартира. На третьем месте – Каменск-Уральский, 247 квартир.
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