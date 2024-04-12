В Нижнем Тагиле хотят построить завод по механической обработке металла

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле местная компания «РаСвет» хочет построить завод по механической обработке металла, выпуску метизной продукции и калиброванного круга. Здание предприятия должно будет появиться на территории индустриального парка «Восточный».Как сообщили в департаменте информационной политики региона, эта компания занимается производством метизы, калиброванного металлопроката и выполнением заказов по механической обработке деталей для уральских заводов уже пять лет. Объемы продукции, которая она выпускает, доходят до 600 тонн в месяц. Однако в настоящий момент работы ведутся на арендованных площадях, которых не хватает.По этой причине компания приняла решение инвестировать порядка 350 миллионов рублей на возведение собственной производственной площадки, которая также позволит втрое увеличить мощности предприятия, где также хотят установить высокотехнологическое оборудование.Ожидается, что завод построят к концу 2025 года. Его площадь составит 6000 квадратных метров. Там смогут трудоустроиться 150 человек.