Поставки экзотических фруктов из Китая на Урал выросли в три раза





– отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов. «Таможенный контроль скоропортящихся товаров осуществляется в приоритетном порядке. Мы понимаем, как важно сохранить свежесть фруктов и оперативно доставить их к потребителям. Поэтому таможенные формальности проходят в максимально сжатые сроки»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральские таможенники в приоритетном порядке оформили ввоз крупной партии экзотических фруктов из Китая. В Екатеринбург доставили четыре тонны манго и четыре тонны ананасов.Только за первый квартал на Урал завезли более 18 тонн тропических плодов на общую сумму 37 тысяч долларов США. Это в три раза больше, чем в прошлом году в весовом выражении, и в два – в плане стоимости.