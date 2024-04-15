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Поставки экзотических фруктов из Китая на Урал выросли в три раза
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Уральские таможенники в приоритетном порядке оформили ввоз крупной партии экзотических фруктов из Китая. В Екатеринбург доставили четыре тонны манго и четыре тонны ананасов.
Только за первый квартал на Урал завезли более 18 тонн тропических плодов на общую сумму 37 тысяч долларов США. Это в три раза больше, чем в прошлом году в весовом выражении, и в два – в плане стоимости.
«Таможенный контроль скоропортящихся товаров осуществляется в приоритетном порядке. Мы понимаем, как важно сохранить свежесть фруктов и оперативно доставить их к потребителям. Поэтому таможенные формальности проходят в максимально сжатые сроки»,
– отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.
Только за первый квартал на Урал завезли более 18 тонн тропических плодов на общую сумму 37 тысяч долларов США. Это в три раза больше, чем в прошлом году в весовом выражении, и в два – в плане стоимости.
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