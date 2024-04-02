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На 63,3% процента подорожали екатеринбургские новостройки за последние три года

10.39 Понедельник, 8 апреля 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
За последние три года в Екатеринбурге на 63,3% подорожало жильё на первичном рынке жилья. Исследователи аналитического сервиса «Объектив.рф» сравнивали цены на квартиры в новостройках в марте 2021 года, когда квадратный метр стоил 91,1 тысячи рублей, и в марте 2024 года – в прошлом месяце «квадрат» стоил 148,8 тысячи рублей.

Самое дорогое жильё в уральской столице стабильно остаётся в центре – 251,3 тыс. руб. за «квадрат». Немногим дешевле квадратные метры в новостройках Паркового микрорайона – 228,9 тыс. руб., замыкает тройку лидеров Вокзальный со средней ценой «квадрата» – 223,7 тыс. руб.

Самые доступные квадратные метры в новостройках Рудного — 94,9 тыс. руб. и Кольцово — 98,6 тыс. руб. По данным аналитиков, это единственные два района, где цена 1 кв. метра ниже 100 тыс. руб. Третьим с конца остаётся Компрессорный, где новую квартиру продают в среднем за 101,4 тыс. руб. за квадрат.

«В рамках каждого года рост цен был неравномерным. В 2021 году недвижимость дорожала из-за активно растущего спроса, обусловленного низкими ипотечными ставками и развитием программ льготной и семейной ипотеки. В начале 2022 года цены на недвижимость выросли на фоне геополитических событий, но во втором полугодии динамика была почти нулевая. Во второй половине 2023 года квадратный метр резко подорожал на фоне ускорения инфляции, ослабления курса национальной валюты и ожидании отмены программ льготного ипотечного кредитования»,

– прокомментировали эксперты.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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