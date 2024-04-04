В Свердловской области назойливых взыскателей долгов оштрафовали на 50 тысяч рублей за звонки мужчине





— сообщает ГУФССП России по Свердловской области Также следует отметить, что гражданин обращался, посредством электронной почты, в ООО МКК «Твой Кредит» о предоставлении кредитных каникул. Кредитные каникулы распространяются на физических лиц, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации и заключивших договор займа или кредитный договор,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Коллекторы, нарушившие требования законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц, привлечены к административному штрафу на сумму 50 тыс. рублей.В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области с жалобой на многочисленные звонки и смс-сообщения обратилась девушка, которая является супругой должника. По результатам рассмотрения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».