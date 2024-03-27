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На «Иннопроме» наградят лучших налогоплательщиков Екатеринбурга
Фото: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
К конкурсу на лучшего налогоплательщика начали готовиться в Екатеринбурге. Подать заявку на него можно будет до середины мая.
Данное мероприятие было задумано администрацией города Екатеринбурга для поощрения горожан вовремя и в полном объёме платить налоги, для стимулирования роста социальной ответственности налогоплательщиков. Первый такой конкурс прошёл в 2011 году, и с тех пор перерос в традицию.
Муниципалитет проводит конкурс с 2011 года для того, чтобы определить и поощрить добросовестных налогоплательщиков, способствующих развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и инвестиционной привлекательности. Как правило, награждение победителей конкурса проводится в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром».
К участию в конкурсе на звание «Лучшего налогоплательщика» принимаются заявки как от физических лиц, так и от юридических — частных компаний и индивидуальных предпринимателей. Победителями станут те из них, у кого не было просрочек по уплате налогов и сборов, кто не имеет нарушений в сфере налогов. А для компаний к данным критериям добавляются наличие положительного финансового результата хозяйственной деятельности, своевременные выплаты зарплат работникам и увеличение объема реализации продукции за отчётный год.
В этом году конкурс стартует 1 апреля. Победителей определят 7 июня. А объявят и наградят на очередной международной выставке «Иннопроме», тоже уже традиционной для Екатеринбурга.
Данное мероприятие было задумано администрацией города Екатеринбурга для поощрения горожан вовремя и в полном объёме платить налоги, для стимулирования роста социальной ответственности налогоплательщиков. Первый такой конкурс прошёл в 2011 году, и с тех пор перерос в традицию.
Муниципалитет проводит конкурс с 2011 года для того, чтобы определить и поощрить добросовестных налогоплательщиков, способствующих развитию уральской столицы, укреплению ее авторитета и инвестиционной привлекательности. Как правило, награждение победителей конкурса проводится в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром».
К участию в конкурсе на звание «Лучшего налогоплательщика» принимаются заявки как от физических лиц, так и от юридических — частных компаний и индивидуальных предпринимателей. Победителями станут те из них, у кого не было просрочек по уплате налогов и сборов, кто не имеет нарушений в сфере налогов. А для компаний к данным критериям добавляются наличие положительного финансового результата хозяйственной деятельности, своевременные выплаты зарплат работникам и увеличение объема реализации продукции за отчётный год.
В этом году конкурс стартует 1 апреля. Победителей определят 7 июня. А объявят и наградят на очередной международной выставке «Иннопроме», тоже уже традиционной для Екатеринбурга.
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