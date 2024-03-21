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Свердловское правительство обещало выделение более 40 миллионов на «бережливое производство»
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловское правительство утвердило выделение 40,6 миллиона рублей из областного бюджета на внедрение инструментов бережливого производства на 20 предприятиях в рамках регионального проекта «Производительность труда».
Уже сформирован список промышленных компаний, которые заявили о своём желании войти в проект, в их числе такие компании как «ЛесСтройМонтаж», «Спектрон», «Уралтехмаркет» и другие, рассказали в департаменте информационной политики региона.
Подразумевается, что участвующие в проекте предприятия стремятся:
– снизить неэффективные затраты;
– стандартизировать накопленный опыт для его дальнейшего тиражирования;
– повысить эффективность использования производственных ресурсов, в том числе, кадров;
– нарастить выпуск продукции без существенных финансовых вложений.
Отмечается, что в настоящий момент 252 местных предприятия стараются повышать свою производительность труда. Их совокупный экономический эффект оценивают в 3 миллиарда рублей.
Уже сформирован список промышленных компаний, которые заявили о своём желании войти в проект, в их числе такие компании как «ЛесСтройМонтаж», «Спектрон», «Уралтехмаркет» и другие, рассказали в департаменте информационной политики региона.
Подразумевается, что участвующие в проекте предприятия стремятся:
– снизить неэффективные затраты;
– стандартизировать накопленный опыт для его дальнейшего тиражирования;
– повысить эффективность использования производственных ресурсов, в том числе, кадров;
– нарастить выпуск продукции без существенных финансовых вложений.
Отмечается, что в настоящий момент 252 местных предприятия стараются повышать свою производительность труда. Их совокупный экономический эффект оценивают в 3 миллиарда рублей.
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