Свердловское правительство обещало выделение более 40 миллионов на «бережливое производство»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Свердловское правительство утвердило выделение 40,6 миллиона рублей из областного бюджета на внедрение инструментов бережливого производства на 20 предприятиях в рамках регионального проекта «Производительность труда».Уже сформирован список промышленных компаний, которые заявили о своём желании войти в проект, в их числе такие компании как «ЛесСтройМонтаж», «Спектрон», «Уралтехмаркет» и другие, рассказали в департаменте информационной политики региона.Подразумевается, что участвующие в проекте предприятия стремятся:Отмечается, что в настоящий момент 252 местных предприятия стараются повышать свою производительность труда. Их совокупный экономический эффект оценивают в 3 миллиарда рублей.