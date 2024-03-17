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Свердловская область подала заявку в Минэкономаразвития на расширение площади «Титановой долины»

13.54 Вторник, 26 марта 2024
Проектная документация: све.рф
В Свердловской области хотят расширить площадь «Титановой долины» за счёт площадки в Патрушах, которая находится на территории Сысертского городского округа в 30 метрах от действующей площадки «Уктус». Площадь новой очереди ОЭЗ должна будет составить 123,2 гектара.

Соответствующую заявку на увеличение площади особой экономической зоны «Титановая долина» за счёт включения в её границы новой площадки «Патруши» подписал и отправил в Министерство экономического развития Евгений Куйвашев. На новой площадке планируют реализовать ряд взаимосвязанных проектов в сфере логистики и производства товаров повседневного спроса. Вместе с этим должно будет появиться порядка 400 тысяч рабочих мест. Общий объём инвестиций сейчас оценивается в более, чем 12 миллиардов рублей.

Так, на площадке хотят разместить распределительный центр стоимостью около 9,2 миллиарда рублей и запустить автоматизированный логистический комплекс стоимостью в 1,6 миллиарда рублей. Соглашения об этом ранее были заключены в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2023.

Кроме этого, на площадке хотят создать производство инновационных изделий из полимерных и прочих материалов стоимостью в 422 миллиона рублей, а также производство парфюмерных и косметических средств стоимостью в 200 миллионов рублей и текстильных изделий стоимостью в 505 миллионов рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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23:59 ХК «Автомобилист» одержал четвёртую победу в серии против СКА и выбил питерцев из Кубка Гагарина
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