Свердловские айтишники активно берут кредиты на приобретение жилья по льготной программе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области работники IT-сферы активно используют льготную программу для получения кредитов на жилье. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.По данным оператора льготной программы "Дом.рф", за 2023 год было выдано 1 963 кредита по IT-ипотеке на общую сумму 12,7 млрд рублей. За первые два месяца 2024 года уже одобрено 797 заявок от сотрудников IT-сферы, из которых выдано 296 кредитов на сумму более 2 млрд рублей. По этому показателю регион занимает четвертое место среди других субъектов Российской Федерации.Сотрудники всех аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет могут получить льготную ипотеку. Для сотрудников до 35 лет не требуется подтверждение уровня зарплаты. Минимальный порог по зарплате для жителей городов-миллионников составляет 120 тысяч рублей, а для жителей других населенных пунктов — 70 тысяч рублей. Максимальная сумма кредита для жителей Свердловской области может достигать до 18 миллионов рублей.